Почему мужчины изменяют женщинам, почему брак в наше время утратил гарант верности, и даже сильные чувства не являются помехой для измен?! С этими актуальными в наше время вопросами рано или поздно сталкивается практически каждая женщина.

К сожалению, даже в самых идеальных отношениях есть риск, что мужчина может, как говорится, пойти «налево» и обольститься замаячившим перед ним объектом желания.

Статистика, увы, неутешительная – измены в отношениях нередкое явление, чаще всего к такому предательству склонны именно представители мужского пола, делают они это в 5 — 6 раз чаще, чем женщины. И этому есть, как парадоксально бы не звучало, своё объяснение,

Давайте подробно разберём основные причины, по которым мужчина может из верного спутника превратиться в скрытого изменщика.

Причина 1: модные тенденции

Начнём с основ. На самом деле поводов для измен в наше время много, немаловажную роль в порождении неверности в отношениях сыграли новые тенденции. Сексуальная революция середины прошлого века и пропаганда свободной любви в наши дни сильно отразились на половом воспитании поколения. Мода на отношения без обязательств, гражданские браки и лёгкая доступность к женскому телу – все эти факторы создают сегодня ещё больше соблазнов вокруг мужского пола. Разжигают огонь «страсти» откровенные фильмы, реклама и, в общем, всё медиапространство.

Причина 2: коварная физиология

Мужская чувственная сфера значительно отличается от женской. В основе первой лежит физиология – сильный пол чаще всего опирается на свои инстинкты, а в основе женской – находится психология.

Эта разница проявляется следующим образом: мужчины обычно идут на поводу у своих сексуальных потребностей, их цель – достичь желаемого и утолить свою страсть.

Получив необходимое удовольствие, их накал чувств немного угасает, и они становятся более спокойными в своих проявлениях, чем раньше.

У женщин всё наоборот, чтобы добиться их расположения и максимального раскрепощения, ухажёр должен сильно постараться и создать эмоционально комфортную обстановку – «заставить» её ощущать влюбленность.

Любой девушке отношения нужны в первую очередь для удовлетворения психологических потребностей, после близости зачастую она не теряет интерес к партнёру и чувства её проходят намного дольше.

Ещё один важный фактор, отвечающий за верность и измены в отношениях – это особенность физиологии дух полов.

Как утверждают специалисты, женщины моногамны, а мужчины полигамны.

У мужчин заложено природой стремление к сексуальному разнообразию, их организм запрограммирован на постоянное оплодотворение и размножение – половое влечение у них развито гораздо сильнее.

Тем не менее, подобное высказывание – всего лишь сформировавшееся убеждение. Оно имеет право на здравый скептицизм и уж точно не может в полной мере быть оправданием для мужских измен. Но не учитывать подобную разницу мы не можем.

Причина 3: семейные конфликты

Зачастую мужчины начинают изменять из-за проблем со своей второй половиной. На первых этапах знакомства отношения складываются наилучшим образом: в разгаре конфетно-букетный период, романтика, страсть, кажется, что эта любовная эйфория будет длиться всегда.

Но, увы и ах. После нескольких лет совместной жизни, не важно, в браке или нет, возникают материальные проблемы и трудности. «Бабочки в животе умирают» и пара сталкивается с суровой реальностью.

Появляется разочарование в партнёре, выдуманные идеалы о светлом будущем не совпадают с настоящей жизнью, однообразие угнетает, эмоционально разбавляют отношения лишь бесконечные ссоры и скандалы.

Постоянные конфликты, неудовлетворённость в сексуальной сфере подталкивают мужчин к изменам. Чаще всего мужчина начинает думать о другой женщине после 4-5 проведенных вместе лет.

Такие проблемы появляются в основном по причине того, что пара не умеет совместно находить выход из сложных ситуаций.

С годами мы разучиваемся слышать своего спутника. Мужчины, которые изменяют своим жёнам, утверждают, что они чувствуют себя непонятыми и одинокими в союзе с партнёршей, их не ценят и не слышат. Но пытаются ли они понять, что чувствует в этот момент женщина?

Не стоит забывать, что любовь – это большой и обоюдный труд, если не работать над отношениями, не выстраивать их, то в один прекрасный момент они разрушатся, восстановить их будет уже гораздо сложнее, а иногда это сделать и вовсе невозможно.

Причина 4: кризис среднего возраста

Рано или поздно любой человек сталкивается с кризисом среднего возраста, мужчины его переносят намного тяжелее. Обычно это выглядит так: в отношениях утрачивается взаимопонимание, любовь сменяется на привычку просто быть рядом, дети подрастают, а проблем становится ещё больше. Мужчине кажется, что самый яркий период в жизни прожит, цели достигнуты, медленно, но верно, приходит депрессия и разочарование.

В этот момент особенно важна поддержка любимой женщины, но если её нет, и вместо мудрых слов и сочувствия в адрес летят только бесконечные упреки, то мужчина находит утешение в объятиях любовницы, которая ничего от него не требует, и которой он, самое главное, ничем не обязан.

Таким образом ваш возлюбленный пытается скрыться от реальности, накопившихся неурядиц, старается вновь почувствовать себя молодым, нужным, свободным и полным сил – в этот момент появляются иллюзии новых целей в жизни.

В сложных ситуациях бытовых или психологических, пытайтесь проявлять мудрость и внимание друг к другу, учитесь решать проблемы совместно, оказывайте помощь и поддержку своему партнеру.

Причина 5: стечение обстоятельств и особенности характера

Предают не только тех, с которыми пропала былая искра и взаимопонимание, жертвой мужской измены может быть и горячо любимая женщина даже на самых ранних этапах отношений, когда люди ещё не успели друг другу хорошенько надоесть.

В чем же причина такого непоследовательного поведения?

Завышенная самооценка. Такой мужчина стремится всегда быть в центре внимания, принимая на себя роль сердцееда, для него очередная обольщённая девушка – повод для личного самоутверждения.

Неравнодушие к женскому обаянию. Такие мужчины имеют слабую выдержку и не могут устоять перед привлекательной женщиной

Алкогольное опьянение. Некоторые представители мужского пола способны терять самообладание после большого количества, выпитого спиртного.

Однообразие в отношениях. Когда в личной жизни с партнёром нет эмоционального всплеска, то мужчины пытаются компенсировать недостаток чувств интрижкой на стороне.

Когда спутница жизни оказалась «случайным человеком». При необдуманном выборе партнёра и невозможности разорвать отношения, мужчина пытается найти свою, на его взгляд, более подходящую вторую половинку.

Что ищет женатый мужчина на стороне? Настоящие причины мужских измен

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Почему мужчины изменяют, но предпочитают оставаться в прежних отношениях

Если мужчина изменяет, то это не значит, что он от вас собирается уйти. На это у него есть свои причины.

Вот почему изменщик боится разорвать отношения и предпочитает оставлять всё, как есть:

Нежелание что-либо менять в жизни. Если нынешний союз его устраивает, и спутница не догадывается об изменах, то почему бы не оставить всё как есть?! – думает большинство мужчин, ведь это самый идеальный вариант для неверного возлюбленного. Страх причинить боль своей женщине. Некоторые мужчины боятся реакции второй половинки, поэтому для них лучше всего хранить тайну как можно дольше. Боязнь будущего. Неверный не знает, что его может ждать после расставания с возлюбленной, особенно если отношения длятся много лет, мужчина в этом случае боится быть в проигрыше и сделать неправильный выбор, из-за которого, возможно, ему придётся потом долго жалеть.

Как мужчины объясняют свою временную слабость

Когда мужчина пойман с поличным, то он найдёт кучу оправданий своему поступку, главное для изменщика, если он дорожит отношениями, убедить в правоте свою возлюбленную и отбелить запятнанную репутацию.

Чаще всего мужчины относятся к изменам как к небольшому и временному увлечению, которое к чувствам не имеет никакого отношения.

Обычно они оправдываются так:

Тебя долго не было рядом, природа взяла своё – это особенности мужской физиологии, чего ты хотела.

Дорогая, я был пьян, я ничего не помню

Ну, встретил бывшую, чувства нахлынули, но это ничего не значит, я люблю только тебя.

Она меня соблазнила, я не виноват.

Я не знаю, как такое могло произойти, не бросай меня.

Советы любящим женщинам

Если для мужчины измена не более чем интрижка на стороне, то для женщины это настоящая психологическая травма и сильный удар по самооценке.

Женщины более чуткие и поэтому сильнее всего переживают предательство любимого человека.

Сначала появляется агрессия, которая после эмоционального всплеска и выяснения отношений переходит в апатию и депрессию.

После долгих размышлений перед женщиной, так или иначе, встаёт вопрос: Что делать дальше?

Есть несколько вариантов развития событий:

Когда вы понимаете, что совместная жизнь превратилась в настоящую муку, отношения вызывают у вас дискомфорт, вы чувствуете, что утратили взаимную любовь и уже никогда не сможете её вернуть, то в таком случае будет лучше разорвать этот союз, не нужно мучить ни себя, ни свою вторую половину, даже если есть дети. Когда родители несчастны вместе, то дети чувствуют это. Возможно, прекратив отношения, вы встретите, новую любовь и обретёте гармонию в семье. Есть и такой вариант развития событий – сделать вид, что ты ничего не знаешь об изменах своего мужчины, прикинуться «глупенькой» и упорно не замечать его постоянных похождений. Но помните, цена такого выбора велика: вы в любом случае будете таить обиду и злость на любимого человека, начнёте упрекать и обвинять себя в причине измен, ради того, чтобы он просто был рядом. Но стоит ли он таких жертв?! Не теряйте собственное «я» в отношениях, запомните, какими бы сильными ни были эмоции с вашей стороны, вы не должны идти наперекор себе. Если любовь приносит страдания, то, скорее всего, вы просто перепутали чувства. Если отношения длятся уже много лет, вы действительно любите друг друга, у вас семья, и вы хотите прожить с этим человеком всю жизнь, то, возможно, измену стоит простить. Но не нужно торопиться и спускать любимому всё с рук, если измена произошла, значит этому есть какая-то причина, попытайтесь проанализировать ситуацию, поговорите откровенно со своим мужчиной о возникших проблемах, и только потом принимайте соответствующее решение. Без проработки проблемы, есть риск, что ситуация может повториться. Если прощаете своего спутника, то вам стоит отпустить и забыть случай неверности и уже никогда к нему не возвращаться, а тем более не припоминать его в ссорах.

Конечно, каждая пара индивидуальна и у всех происходят в жизни разные ситуации, но в любом случае при любых обстоятельствах никогда не принимайте необдуманных решений, умерьте пыл, успокойтесь и с трезвой головой оцените положение дел, чтобы потом не было мучительно больно.

Измена – это не трагедия, измена – это повод приступить к действиям: либо меняться, выстраивать отношения заново и решать проблемы сообща, либо искать нового спутника.

Если вы не знаете правильного выхода, то слушайте своё сердце, оно вас не обманет, главное, помните, жизнь одна и нужно постараться прожить её счастливо.

Не забывайте, что в проблемах между мужчиной и женщиной, всегда виноваты оба. Если любите друг друга, то работайте над собой и своими союзом – это самый главный и верный секрет долгий и счастливых отношений.